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Yazarımız Seyfi Bozkuş beyin kanaması geçirdi

Pendik Müftülüğü Uzman Vaizi olarak görev yapan aynı zamanda insanları dini anlamda bilgilendirmek için haber sitemizde yazar olarak yazılar yazan Seyfi Bozkuş hocamız geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma kaldırıldı.

Yazarımız Seyfi Bozkuş beyin kanaması geçirdi

Geçtiğimiz 10 Ekim Cumartesi günü öğle saatlerinde evinde beyin kanaması geçirerek fenalaşan Seyfi Bozkuş, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Uzman vaiz Bozkuş, Yıllarca ilçenin değişik camilerinden vatandaşlara İslam'ı anlattı.

Doktorlar Seyfi Hoca için ellerinden geleni yaparken, yakınları sevenlerinden dua bekliyor.

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