Yazarlar Üsküdar Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Üsküdar Kitap Fuarı'nda ünlü yazarlar, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Üsküdar'da Yer Gök Kitap" temasıyla düzenlenen fuarın imza salonlarında, Ali Ural, Kaan Murat Yanık, İsmail Kara ve Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan, okurları için eserlerini imzalayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Stantlarda ise Leyla İpekçi, Mustafa Tatcı, Cemal Şakar, İhsan Fazlıoğlu, Mustafa Uslu, Ferman Karaçam, Hayan Aycın, Şakir Kurtulmuş, Zeynep Emirdağ, Mustafa Armağan, Prof. Dr. Medaim Yanık, Mustafa Ulusoy, Prof. Dr. Özcan Hıdır ve İbrahim Yarış, okurları için kitaplarını imzaladı.





Kaynak: AA