Yazdıkları yanlış anlaşılan Gülben Ergen "İmdat" diyerek açıklamada bulundu: "Corona değilim yahu"

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle yanlış anlaşıldı.

49 yaşındaki şarkıcı, Twitter hesabından, “Corona oldum. Vakti gelince iki kez aşımı oldum. Bir daha test yaptırmadım. Antikor baktırmadım. Üç oğlum yüz yüze eğitime başlayacak. Sağlık sektöründe emek veren herkese sevgim, saygım, anlayışım ve minnetim sonsuz” paylaşımı yapmasının ardından her yerde ikinci kez koronavirüse yakalandığı haberleri çıktı.

"YANLIŞ ANLAIŞMIŞIM"

Bunun üzerine yanlış anlaşıldığını belirten Gülben Ergen bir açıklama da daha bulunarak, “Dün yazdığım aşı ağırlıklı yazıda yeni corona oldum gibi yanlış anlaşılmışım. Kışın bir kez corona oldum ve hafif atlattım. Tekrar corona olmadım. İki kez aşımı oldum. Yarın akşam İzmir’de, ertesi akşam Alaçatı’da üst üste iki konserim var. Tüm ekibimin telefonları susmuyor. Corona değilim yahu. İmdaat” ifadelerini kullandı.

GEÇEN SENE KORONAYA YAKALANMIŞTI

Sosyal medya hesabında Gülben Ergen'e ilişkin açıklamada bulunan Ali Eyüboğlu ise ünlü sanatçının bugün yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıktığını belirterek paylaşımında şu ifadelere yer vermişti.

"11 gün önce yaptırdığı Kovid -9 testi pozitif çıktı.

Üç çocuğunu babaları Mustafa Erdoğan'a teslim etti.

Korona'yı hafif geçirdiği için tedavisi evde sürdü.

Kendini evinde karantinaya aldı.

Bugün yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıktı.

Çok geçmiş olsun ve gözün aydın sevgili Gülben Ergen... Çocuklar Gülsün diye açacak çok anaokulu var daha..."