Yazdıkları yürek burktu! Mersin Mut'ta esnaf Murat Gümüş intihar etti! Geride oğlunu bıraktı...

Koronavirüs salgını nedeniyle zorlu günler geçiren esnaflar ekonomik zorluklarla boğuşmaya devam ederken bu durum nedeniyle bazı esnaflar arabalarını bile satışa çıkararak zorlu buhrandan çıkmaya çalışıyor. Ancak bu buhrandan çıkmadığı için canına kıyan esnaflarda var. Bu kişilerden biri de esnaf Murat Gümüş.

"BEN ÖLÜNDE MEZARA MI GELECEKSİNİZ?"

Edinilen bilgilere göre Mersin'in Mut ilçesinde kokoreççilik yapan Murat Gümüş, sosyal medya hesabından “Ben ölünce mezara mı geleceksiniz? Kaç gündür siftah etmeden dükkan kapatıyorum” yazdıktan sonra intihar etti.

"OĞLUM BİTMİŞ BENİ AFFET"

Öte yandan Gümüş'ün iki hafta önce 2005 model aracını satışa çıkardığı ve 3 gün önce de oğlunun fotoğrafını sosyal medya hesabından “Oğlum bitmiş beni affet” yazdığı paylaşım da ortaya çıktı.