Yazıhan’da kırmızı pul biber yaygınlaştırılıyor

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kırmızı pul biber üretiminin yaygınlaştırılması için 25 dekarlık alana 62 bin 500 adet kırmızı pul biberlik fide dikimi gerçekleştirildi.

"Malatya Sebzeciliğini Geliştirme ve Çeşitlendirme Projesi" kapsamında Dila kırmızıbiberin üretimde başarı sağlanması neticesinde, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Yazıhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün serasında ve çiftçi elinde yetiştirilerek temin edilen fideler, çiftçilere tamamı hibe olarak verildi. Bu kapsamda, 25 dekarlık alanda dekara 2 bin 500 adet olmak üzere toplam 62 bin 500 adet kırmızı pul biberlik fide dikimi yapıldı.

Fide dikimi ile ilgili olarak açıklama yapan Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, kayısının yetiştirilmediği boş alanların "Malatya Sebzeciliğini Geliştirme ve Çeşitlendirme Projesi" kapsamında değerlendirildiğini belirterek, "Kayısının ekonomik olarak yetiştirilmediği bölgelerde, don tabanı olan tarım arazilerinde boş tarım arazisi kalmaması için, İlimizin ihtiyacı olan pul biber ürününün yerel şartlarda yetiştiriciliğini teşvik etmek adına bu projeyi uygulamaktayız. İlimizde meydana gelen ilkbahar geç donları nedeni ile üreticilerimizin üretim deseninde çeşitlendirmeye giderek risklerini azaltmak ve düzenli gelir elde etmelerini sağlamak, özellikle ekonomik olarak kayısı yetiştiriciliğinin yapılamadığı alanlarda, kayısıya destekleyici olarak ekonomik yetiştiriciliğin uygun olduğu ürünlerin üretilmesi amacıyla verimi yüksek ve endüstriyel bitkilerin yetiştiriciliğinin yapılmasını düşünüyoruz. Bu çalışma tarımda endüstriyel ürün üretiminin yanında yılın değişik aylarında üreticilerin tarımsal faaliyette bulunması ve gelir elde etmesine katkı sağlayacaktır. Projenin özellikle kayısı hasat ve bakım işlemleri ile farklı bir döneme denk gelmesi işgücünün daha etkin kullanılmasını sağlayacaktır. Geçen yıl demonstrasyonu yapılan Dila Kırmızıbiber çeşidi yetiştiriciliğinde çiftçi şartlarında üretim aşamasında ciddi bir sorun ile karşılaşılmadığını, kurutma işlemi hijyenik ortamlarda kurutma ünitelerinde güneşe maruz kalmadan yapıldığını belirterek, İl Müdürlüğümüz ve teknik elemanlarımız ile bu tür çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA