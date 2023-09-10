Yazıkonak Belediyesi’nden öğrenci ulaşım ücretlerine indirim

Yazıkonak Belde Belediyesi, öğrenci ulaşım ücretlerine zam yerine indirim yaptı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yazıkonak Belediyesi’nden öğrenci ulaşım ücretlerine indirim

Yazıkonak Belde Belediyesi, öğrenci ulaşım ücretlerine zam yerine indirim yaptı.

Yazıkonak Belde Beleyesi, Meclis Toplantısı'nda ulaşımda öğrenci ücretlerini ele aldı. Başkan Hatif Çadırcı öncülüğünde yapılan görüşme sonrasında öğrenci ücretlerinde zam yerine indirime gidildi. Öğrenci ulaşım ücreti 3 TL yapıldı.

Başkan Hatif Çadırcı, "Perşembe günü belediye meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Ulaşımda öğrenci ücret tarifesinde zam yerine indirime giderek öğrenci biletini 3 TL yaptık.Belediye girişinde Elazığ merkeze yaklaşık olarak 15 kilometre mesafeyi öğrencilerimizi 3 TL gibi cüzi bir rakamla taşıma kararı aldık. Belde sınırlarımız içerisindeki taşımayı ise ücret almama kararı aldık. Maraş merkezli depremde beldemize göç eden depremzede aile çocuklarına ve aynı zaman belde halkımızın da depremzede olmaları hakeza kırsal bölgelerde göç eden aile çocuklarımıza dolayısıyla tüm örencilerimize bir nebzede olsa katkıda bulunarak öğrencilerimize okul açılışı hediye mukabilinde gönülerine dokunduk. Kredi almayan denk bütçesi olan faize karşı bir yönetimiz. Bir çok sıkıntıya karşı göğüs gerdik ailelerimizin milletimizin ve devletimizin geleceği olan öğrencilerimiz için de seve seve fedakârlık yaparak çocuklarımızdan gelen her türlü sıkıntıya katlanırız. Alığımız karar bedemize öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah"dedi.

Yazıkonak Belediyesi’nden öğrenci ulaşım ücretlerine indirim

Yazıkonak Belediyesi’nden öğrenci ulaşım ücretlerine indirim

Yazıkonak Belediyesi’nden öğrenci ulaşım ücretlerine indirim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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