Yazılı Soru Önergesi ne demek, TDK'ya göre Yazılı Soru Önergesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yazılı soru önergesi ne demek? Yazılı soru önergesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yazılı soru önergesi kelimesi. Peki yazılı soru önergesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yazılı soru önergesi nedir, yazılı soru önergesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YAZILI SORU ÖNERGESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yazılı soru önergesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yazılı soru önergesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Türkiye Büyük Millet Meclisinde yazılı olarak cevaplandırılması istenen soru

