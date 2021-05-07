Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın yeni nesil kodlama yolculuğunun başlayacağını duyurmasının ardından Yazılım okulu nedir, nasıl başvurulur, başvuru şartları nelerdir? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Bu soruların yanıtlarını sizler için derledik.

YAZILIM OKULU NEDİR?

Yazılım; elektronik aygıtların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayan ve kullanılabilirliklerini geliştirmeye yarayan makine komutlarıdır. Bu alanda kendini geliştirmiş ve özgün yazılımlar üreten yetkin kişilere ise yazılımcı denilmektedir. Son günlerde yazılıma dair çalışmaların gündeme gelmesiyle birlikte vatandaşlar bu konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Çok merak edilen yazılım okulu; yazılımcı sayısını artırmak ve yazılım alanında uluslararası çalışmalara imza atabilmek için bilgisayarlar için özgün yazılımlar üretebilen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen eğitim kurumu demektir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yaptığı açıklama ile "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" çerçevesinde çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Bu alanda uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle öne çıkan "Ecole 42"nin İstanbul ve Kocaeli'deki okullarına başvuruların başladığı ve temmuzda ilk öğrenci grubuyla ön eğitimlerin yapılacağı açıklandı.

NASIL BAŞVURULUR, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Yazılım okullarına nasıl başvurulacağı ve başvuru şartları merak ediliyor. Yazılım okullarına ilk olarak ön kayıt, ardından ise kesin kayıt yapılabileceği açıklandı. Yazılımcı olmak veya kodlama yetkinliklerini geliştirmek isteyen 18 yaş üstü herkes, www.42istanbul.com.tr ile www.42kocaeli.com.tr adresleri üzerinden başvuru yapabilecek. İlk olarak ön kayıt sonrası çevrim içi testi geçenler tanışma toplantısına davet edilecek. Temmuzda başlayacak 4 haftalık ön eğitimi başarıyla tamamlayanların kesin kaydı yapılacak.

Yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle dikkati çeken Ecole 42 ve Bilişim Vadisi arasında mart ayında anlaşma imzalandı. Bu anlaşma çerçevesinde Kocaeli Bilişim Vadisi ve İstanbul Vadistanbul'da iki yazılım okulu açılması kararlaştırıldı. Yapılan açıklama ile yazılım okulları için başvuruların başlandığı duyuruldu. Varank paylaşımında, "Beklenen gün geldi. 42 İstanbul ve 42 Kocaeli'ye başvurular başladı. 750 bilgisayar kapasiteli yazılımcı okullarımızı Kovid-19 önlemleri doğrultusunda açıyoruz. Yeni nesil kodlama yolculuğu başlıyor." ifadelerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile Türkiye'de yazılımı geliştirmeye yönelik adımlar atılacağı vurgulandı. Bu nedenle Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hedefleri belirlendi. Ülkemizde yazılımcı sayısını artırmak için yeni politikaların geçirilmesi için projeler başlatıldı. Yazılımcı okulları da bu projenin ilk ayağını oluşturuyor. Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında kurulan Türkiye Açık Kaynak Platformu, 2023'te 500 bin yazılımcı hedefine ulaşmayı hedefliyor. 21 kurucu ve 7 sponsor üye, 90 paydaş şirket, girişimci, sivil toplum kuruluşu, üniversite ve topluluk bulunan platformda yürütücülüğü Bilişim Vadisi üstleniyor.

YAZILIM OKULLARININ AMAÇLARI NELER?

Teknoloji alanında yeni hamle olarak öne çıkan yazılım okullarının, Türkiye'nin yazılımcı potansiyelini üst seviyelere çıkararak bu alandaki uluslararası rekabet gücünü artırması hedefleniyor. Okullarda, öğrenmeye dayalı eğitim modeliyle katılımcıların eleştirel düşünme, takım çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Yazılım okullarında öğrencilere öğretilmesi hedeflenen konuların başında; temel programlama kavramları, C dilinin temelleri, UNIX, grafik programlama ve web programlama, nesne yönelimli programlama, mobil, işlevsel programlama, web güvenliği, tersine mühendislik, kötü amaçlı kod, çekirdek programlama, ağ programlama, yapay zeka, 3B gibi uzmanlık gibi konular bulunuyor.