Yazılım Proje Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yazılım Proje Yöneticisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yazılım Proje Yöneticisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yazılım Proje Yöneticisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yazılım Proje Yöneticisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yazılım Proje Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yazılım Proje Yöneticisi Maaşları

Yazılım Proje Yöneticisi maaşı ortalama olarak aylık 10625_TL'dir. En düşük Yazılım Proje Yöneticisi maaşı 8250_TL, En yüksek ise 13000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yazılım Proje Yöneticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1120.44

Meslek Adı :

Yazılım Proje Yöneticisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Başkanlar, Üst Düzey Yöneticiler Ve Kanun Yapıcılar

Meslek Grubu :

Genel Müdürler Ve Başkanlar

Meslek Birim Grubu :

Genel Müdürler Ve Başkanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

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