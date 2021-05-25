Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3512.15

Meslek Adı : Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri

Meslek Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenler

Meslek Birim Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (model Ve Kalıp Hazırlama) mesleği için “2360.24” kod olarak kullanılır iken Aksesuar Hazırlama Elemanı(Atık Kâğıt Ve Muhtelif Ambalajdan Aksesuar Yapımı) mesleği için “7319.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı Meslek Kodu “3512.15” olarak belirlenmiştir.

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