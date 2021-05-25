Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 3512.15
Meslek Adı : Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri
Meslek Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenler
Meslek Birim Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kullanıcı Destek Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (model Ve Kalıp Hazırlama) mesleği için “2360.24” kod olarak kullanılır iken Aksesuar Hazırlama Elemanı(Atık Kâğıt Ve Muhtelif Ambalajdan Aksesuar Yapımı) mesleği için “7319.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;