‘Yazılımcı’ olma hayali onu Gebze’de ki proje okuluna yönlendirdi

LGS sınavında 436 puan alan Yekta Dikenli öğrenci, gelecekte iyi bir yazılımcı olma hayaliyle Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptırdı. Dikenli'nin kayıt yaptırdığı lise Türkiye'de proje okulları arasında en yüksek puanlı öğrenciyi bünyesine katan okul oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje okulları kapsamına alınan ve bilişim üzerine eğitim veren Gebze Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, proje okulları arasında yer alan meslek liseleri arasında en yüksek puanlı öğrenciyi bünyesine katan okul oldu. LGS sınavında 436 puan alma başarısını gösteren Yekta Dikenli isimli öğrenci lise öğrenimi için Gebze Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih etti.

"İyi bir yazılımcı olması için çalışacağız"

Başarılı öğrenci okuldaki kayıt işlemlerinin ardından okulun yapımına katkı sağlayan iş adamı Mehmet Tuğrul Tekbulut ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ile bir araya geldi. Öğrenciye eğitim hayatında başarılar dileyen iş adamı Mehmet Tuğrul Tekbulut, başarılı öğrenciye laptop hediye ederek her ay 200 TL burs desteği sunacağını söyledi. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise, öğrenciye başarılar diledi. Gebze Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halil Erdal, "Okulumuz Bilişim Lisesi olarak hizmet veriyor. Bizim için kıymetli ve değerli. Şuanda 436 puanla en yüksek dilimi alan öğrencimiz yanımızda. Okulumuza kayıt yaptırdı. Fen Lisesi düzeyinde bir öğrencinin bize kayıt yaptırması mutlu etti. Biz bu öğrencimizi ve diğer bütün öğrencilerimizi bir mesleki eğitim vererek güzel bir üniversiteye yerleştirerek, iyi bir yazılımcı olmasının altyapısını oluşturmak istiyoruz. Öğrencimizde bu heyecanı görüyoruz. Ayda 200 TL olmak üzere işadamımız kendisine burs verecek. O da aldığı bu ücretle teknolojiye yatırım yapacağına eminiz" dedi.

"Gelecekte kodlama üzerine çalışmak istiyorum"

Tercihini severek yaptığını söyleyen Yekta Dikenli ise gelecekte kodlama üzerinde çalışmalar yapmak istediğini belirtti. Dikenli'nin annesi Hatice Dikenli ise, "Oğlum Yekta'nın özel bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Yazılımla ilgili özel tasarımları var. Çok güzel bir puan alarak bu okula yerleşti. Tüm öğretmenlerine teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA