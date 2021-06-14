Doya Doya Moda All Star 14 Haziran 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?Maraşlı 22. bölüm full, tek parça izle | ATV Maraşlı 22. bölüm canlı izleAşkın Tarifi 2. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Aşkın Tarifi 2. bölüm canlı izle14 Haziran 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Kahraman Babam 1-2 bölüm full, tek parça izle | Show TV Kahraman Babam 1-2 bölüm canlı izleKral Kaybederse dizisinin konusu nedir? Kral Kaybederse oyuncuları kimler?Haftalık burç yorumu 14 Haziran 2021- 20 Haziran 2021 | Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumlarıİlk temas gerçekleşti: İşte Erdoğan-Biden görüşmesinden kareler...2021-MSÜ değerlendirme raporu ÖSYM tarafından yayımlandı!Laika isminin anlamı nedir, Laika ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Yazın Destekleme ve Yetiştirme Kursları olacak mı 2021? DYK yaz kursu 2021 takvimi

Yazın Destekleme ve Yetiştirme Kursları olacak mı 2021? DYK yaz kursu 2021 takvimi

DYK yaz kursu olacak mı, DYK kursu açılacak mı? soruları gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan DYK kursları ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Bakanlık, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının başlayacağı tarihi duyurdu. İşte DYK yaz kursu 2021 takvimi..

Yazın Destekleme ve Yetiştirme Kursları olacak mı 2021? DYK yaz kursu 2021 takvimi

DYK yaz kursu 2021 takvimi... DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursu) yaz döneminde açılacak mı? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. 11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrencilere yaz döneminde DYK kurslarının açılacağı bildirildi. İşte MEB'den konuya ilişkin açıklama. 

YAZIN DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI OLACAK MI 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) destekleme ve yetiştirme kurslarının öğrenciler için yazın açık olacağını belirtti.

DYK YAZ KURSU 2021 TAKVİMİ

Destekleme ve yetiştirme yaz kursları 5 Temmuz ile 27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

Yazın Destekleme ve Yetiştirme Kursları olacak mı 2021? DYK yaz kursu 2021 takvimi

DYK KURSLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

EBA şifresi ile, e-kurs modülü üzerinden tercih ve başvuru işlemleri  yapılabilmektedir.

EBA şifresi olmayan açık öğretim öğrencileri ise kurs merkezlerine başvurmalıdır. Kursiyerler ise halk eğitim merkezleri müdürlüklerine başvuru yaparak kurs şifresi alabilirler.

Yazın Destekleme ve Yetiştirme Kursları olacak mı 2021? DYK yaz kursu 2021 takvimi

DYK KURSLARINA KİMLER KATILABİLİR?

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılım şartları şöyle;

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, örgün ya da yaygın orta öğretim kurumlarından mezun olanlar

Mesleki ve teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek liselerinden mezun olanlar

Açık Öğretim (Örgün ya da yaygın) orta okul öğrencileri

Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim orta okulu öğrencileri (Görme Engelli, İşitme Engelli, Ortopedik, Hafif Düzey Zihinsel Engelli)

İmam Hatip orta okulu öğrencileri

Örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler (Lise)

Mesleki ve Teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT