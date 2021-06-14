Yazın Destekleme ve Yetiştirme Kursları olacak mı 2021? DYK yaz kursu 2021 takvimi DYK yaz kursu olacak mı, DYK kursu açılacak mı? soruları gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan DYK kursları ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Bakanlık, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının başlayacağı tarihi duyurdu. İşte DYK yaz kursu 2021 takvimi..

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DYK yaz kursu 2021 takvimi... DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursu) yaz döneminde açılacak mı? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. 11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrencilere yaz döneminde DYK kurslarının açılacağı bildirildi. İşte MEB'den konuya ilişkin açıklama. YAZIN DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI OLACAK MI 2021? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) destekleme ve yetiştirme kurslarının öğrenciler için yazın açık olacağını belirtti. DYK YAZ KURSU 2021 TAKVİMİ Destekleme ve yetiştirme yaz kursları 5 Temmuz ile 27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. DYK KURSLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR? EBA şifresi ile, e-kurs modülü üzerinden tercih ve başvuru işlemleri yapılabilmektedir. EBA şifresi olmayan açık öğretim öğrencileri ise kurs merkezlerine başvurmalıdır. Kursiyerler ise halk eğitim merkezleri müdürlüklerine başvuru yaparak kurs şifresi alabilirler. DYK KURSLARINA KİMLER KATILABİLİR? Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılım şartları şöyle; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, örgün ya da yaygın orta öğretim kurumlarından mezun olanlar Mesleki ve teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek liselerinden mezun olanlar Açık Öğretim (Örgün ya da yaygın) orta okul öğrencileri Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim orta okulu öğrencileri (Görme Engelli, İşitme Engelli, Ortopedik, Hafif Düzey Zihinsel Engelli) İmam Hatip orta okulu öğrencileri Örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler (Lise) Mesleki ve Teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri. Gülistan Başköy Eğitim Editörü DYK