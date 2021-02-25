Yazın okul olacak mı 2021? Ziya Selçuk yanıtladı

Milyonlarca öğrenci 1 Mart'ta okul sıralarında olmaya hazırlanıyor. Kademeli olarak başlatılan yüz yüze eğitimde 15 Şubat itibariyle köy okulları ve anaokulları açılmıştı. Sırada 8 ve 12. sınıflar ile ilkokullar var. Öğrenciler seyreltilmiş sınıflarda sosyal mesafeli şekilde ders görecek. Yaz aylarına yaklaşılmasıyla salgın süreci nedeniyle yazın da yüz yüze eğitimin devam edebileceği öngörülüyor.

YAZIN OKULLAR AÇIK OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yazın da yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği hakkında, ''Bizim geçen yaz EBA Televizyonumuz hiç durmadı EBA internetimiz hiç durmadı ben artık bu küresel salgının eğitimin niteliğini arttırmak için bir fırsat olarak görüyorum aynı zamanda. Elbette sorunlara yol açıyor, elbette eksiklerimiz var. Dünyanın baş ettiği bir durumda bizim de bazı problemlerimiz var biz de bunları çözmeye çalışıyoruz. Bunlar bizim görevimiz, ödevimiz. Ama yazın da olsa akşam da olsa hafta sonu da olsa bizim her türlü eğitim platformumuz açık olacak. Gençlik merkezinde, kamplarda, okullarda her yer de eğitim devam edecek yazın da. Ama herkese zorunlu mu tabi ki değil. Kimin ihtiyacı varsa, neye ihtiyaç duyuyorsak. Bütün bunları planlayıp yıl boyu eğitim kavramını biraz daha ilerletmek, genişletmek istiyoruz.'' açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, bunların dışında lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitime geçildiğini hatırlattı ve, 1 Mart'tan itibaren ise haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçeceklerini duyurdu.