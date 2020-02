Yazın plaj, kışın kar voleybolu tutkuları oldu

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı, Kayseri'de ilk kez 12-15 Mart'ta Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek Kar Voleybolu Dünya Turu'nda madalya kazanmak için hazırlanıyor.

Milli takım sporcularından Bahanur Gökalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar voleybolu branşının öncü sporcuları arasında yer almaktan gurur duyduklarını belirterek, "Voleybol Kadın Milli Takımı gibi biz de büyük bir kitleye hitap etmek istiyoruz. Öncelikli hedefim, Avrupa Şampiyonası'nda madalya elde ederek, ilerleyen süreçte de kış olimpiyatlarında olimpiyat sporcusu olmak." dedi.

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenciliğine devam eden Bahanur, kar voleybolunundan maddi kazancı olduğunu ifade ederek, "Turnuvalarda başarılar elde ettikçe ödül ve kazanımlarımız da oluyor. Sporda ilerlerken, bir taraftan da okulumu bitirmeye çalışıyorum." diye konuştu.





- "Yazın plaj, kışın kar voleybolu oynuyorum"





Kar ve plaj voleybolunun birbirinden hem mevsimsel hem de kuralları gereği çok farklı olduğunu vurgulayan Bahanur, "Yaz aylarında plaj voleybolu, kış aylarında ise kar voleybolu oynuyorum, aynı gibi gözükseler de çok farklılar. Kar voleybolunda 3 kişi oynarken plaj voleybolunda 2 kişiyiz. Bu yüzden kar voleybolunda takım olmak gerekirken plaj voleybolunda daha özgür olabiliyorsun. Basit bir kort üstüne ip gerilerek kar yağan her yerde yapılabilen bu branşa, küçük yaştan itibaren her çocuk teşvik edilebilir. Yazın sahil şeridinde plaj voleybolu nasıl oynanabiliyorsa kar olan her yerde kar voleybolu da rahatlıkla oynanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcu Bahanur, kar voleybolunun tehlikeli bir spor olduğu şeklinde genel bir algının olduğuna ilişkin, "Oynadığımız zeminden dolayı 'Dikkat edin bir yeriniz kırılacak' şeklinde sosyal medyadan mesajlar alıyoruz. Ebeveynler, çocuklarının bu branşta yer almasından endişe duyuyorlar ancak dışardan göründüğü gibi değil, ayakta durabilen her çocuğun yapabileceği bir spor." diye konuştu.





- Simge Yalçın: "Destek ve katılımcı bekliyoruz"





Milli takım sporcularından Simge Yalçın ise Erciyes'te düzenlenecek dünya turunda seyirci katılımının fazla olmasını istediklerini söyledi.

Salon voleybolu da oynadığını anlatan Simge, şunları kaydetti:

"Katıldığımız Avrupa turnuvalarında ilgi yoğun, seyirci fazlaydı. Aynısını ülkemizde de bekliyoruz. Seyircimizden ne kadar fazla destek alırsak o kadar iyi oynayıp, madalya elde etme şansımız da artacak. Biz kar voleybolunu tanıtıyoruz, bizden sonra gelecek sporculara örnek olmak istiyoruz."









Kaynak: AA