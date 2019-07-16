YDS başvuru ücreti ne kadar 2019? YDS sınav başvuru ücreti 2019

YDS başvuru ücreti ne kadar 2019? | YDS sınavına girmek isteyenler ödeyecekleri sınav ücretini merak ediyor. Bizde sizler için bu sorunun cevabını araştırdık. İşte YDS başvuru ücreti ne kadar 2019? Sınav başvuru tarihleri ne zaman? Sınav başvurusu nasıl olur? sorularının cevapları...

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

SINAV ÜCRETİ : 120,00 TL

YDS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 180,00 TL

YDS/2 SINAVI NE ZAMAN?

Yabancı Dil Sınavı başvurularının tamamlanmasının ardından normal sürede işlemlerini yapamayan adaylar 2 Ağustos 2019 günü geç başvurularını yapabilecek. ÖSYM’nin sınav takviminde paylaştığı bilgilerde yer alan detaylara göre sınav ise 8 Eylül’de yapılacak.

YDS SINAVLARI NE ZAMAN?

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Her yıl birkaç kez gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı’nın ikincisi 8 Eylül’de yapılacak. Bu sınava katılmak isteyen adaylar içinse başvurular bugün başlayacak. ÖSYM’nin belirlediği sınav ücretini ilgili bankaya yatırarak AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapan adaylar başvurularını tamamlayabilecek. Başvurular başladığı anda içeriğimizde bilgisi yerini alacak.

YDS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YDS PUANI NASIL HESAPLANIR?

YDS'de 80 soru sorulmaktadır. Her bir sorunun değeri de 1.25 puandır. Adayın doğru vermiş olduğu sayı ile 1.25 çarpılarak elde edilen sonuç YDS puanı olmaktadır. Örneğin 40 doğru cevap veren aday 40×1.25= 50.00 puan alacaktır. 60 doğru cevap sayısına ulaşan da 60×1.25= 75.00 puan alacaktır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir.

YDS’YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

– Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

– Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

– Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

– Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.

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YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru ve sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar beklenmeye başlanacak. 8 Eylül’de gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçları ise 1 Ekim’de erişime açılacak.