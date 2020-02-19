YDS başvuruları başladı
ÖSYM tarafından 12 Nisan'da uygulanacak sınav için adaylar, 26 Şubat'a kadar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek
ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 12 Nisan'da uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) için başvurular başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Nisan'da uygulanacak 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS/1) için başvurular, 19-26 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-YDS kılavuzundan erişilebilecek.
Kılavuzdaki bilgilere göre, 2020-YDS/1 için geç başvuru günü de 10 Mart olarak belirlendi.
Kaynak: AA
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