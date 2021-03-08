YDS/1 başvurusu için son gün: YDS başvuru ücreti nereye ödenir?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) başvurularında sona geliniyor. Adaylar YDS sınav başvurusunu tamamlamak için işlemlerini saat 23.59'a kadar yapmaları gerekiyor.
2021-YDS/1 başvuruları için bugün son gün. YDS’de başvuruların tamamlanmasının ardından binlerce aday 18 Nisan'da sınava girecek.
YDS BAŞVURULARI SONA ERİYOR
ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiye göre, 2021 YDS 1 sınavı başvuruları, 25 Şubat – 08 Mart tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 16 Mart 2021'de yapılacak. Sınav sonuçları da 11 Mayıs tarihinde açıklanacak.
YDS BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?
Adaylar 145 TL sınav ücretini aşağıdaki yerlere ödeyebilecek.
Ödeme Yerleri: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri;
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)