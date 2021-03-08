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  3. YDS/1 başvurusu için son gün: YDS başvuru ücreti nereye ödenir?

YDS/1 başvurusu için son gün: YDS başvuru ücreti nereye ödenir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) başvurularında sona geliniyor. Adaylar YDS sınav başvurusunu tamamlamak için işlemlerini saat 23.59'a kadar yapmaları gerekiyor.

YDS/1 başvurusu için son gün: YDS başvuru ücreti nereye ödenir?

2021-YDS/1 başvuruları için bugün son gün. YDS’de başvuruların tamamlanmasının ardından binlerce aday 18 Nisan'da sınava girecek. 

YDS BAŞVURULARI SONA ERİYOR

ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiye göre, 2021 YDS 1 sınavı başvuruları, 25 Şubat – 08 Mart tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 16 Mart 2021'de yapılacak. Sınav sonuçları da 11 Mayıs tarihinde açıklanacak.

YDS BAŞVURU KILAVUZU

YDS/1 BAŞVURU EKRANI

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?

Adaylar 145 TL sınav ücretini aşağıdaki yerlere ödeyebilecek. 

Ödeme Yerleri: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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