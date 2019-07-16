YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS başvuru | YDS 2019 başvuruları

YDS başvuru tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar? Sınav ne zaman? gibi sorular sınav başvurularının başlamasıyla internette araştırılmay başlandı. Bizde sizler için bu soruların cevabını araştırdık. İşte merak edilenler...

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Her yıl birkaç kez gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı’nın ikincisi 8 Eylül’de yapılacak. Bu sınava katılmak isteyen adaylar içinse başvurular bugün başlayacak. ÖSYM’nin belirlediği sınav ücretini ilgili bankaya yatırarak AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapan adaylar başvurularını tamamlayabilecek. Başvurular başladığı anda içeriğimizde bilgisi yerini alacak.

YDS 2 SINAVI NE ZAMAN?

Yabancı Dil Sınavı başvurularının tamamlanmasının ardından normal sürede işlemlerini yapamayan adaylar 2 Ağustos 2019 günü geç başvurularını yapabilecek. ÖSYM’nin sınav takviminde paylaştığı bilgilerde yer alan detaylara göre sınav ise 8 Eylül’de yapılacak.

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2019-YDS/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 16-24 Temmuz 2019

2019-YDS/2 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 8 Eylül 2019, 10.15, 3 saat (180 dakika)

2019-YDS/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 9-16 Ekim 2019

2019-YDS/3 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 1 Aralık 2019, 10.15, 3 saat (180 dakika)

SINAV ÜCRETİ : 120,00 TL

2019-YDS/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 2 Ağustos 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

2019-YDS/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 31 Ekim 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

YDS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 180,00 TL

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru ve sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar beklenmeye başlanacak. 8 Eylül’de gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçları ise 1 Ekim’de erişime açılacak.

YDS PUANI NASIL HESAPLANIR?

YDS'de 80 soru sorulmaktadır. Her bir sorunun değeri de 1.25 puandır. Adayın doğru vermiş olduğu sayı ile 1.25 çarpılarak elde edilen sonuç YDS puanı olmaktadır. Örneğin 40 doğru cevap veren aday 40×1.25= 50.00 puan alacaktır. 60 doğru cevap sayısına ulaşan da 60×1.25= 75.00 puan alacaktır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir.

YDS’YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

– Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

– Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

– Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

– Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.

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