YDS geç başvuru ücreti ne kadar? Hangi bankaya yatırılır?

2020 YDS'ye katılacak binlerce aday, sınava girecekleri tarih olan 27 Eylül tarihi için beklemeye devam ederken, ÖSYM'den geç başvuruların başlayacağı yönünde bir açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konuya ilişkin yaptığı açıklamada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ertelenen 2020-YDS, sınavımız için ağustos ayı içinde yeniden geç başvuru alınacaktır. Geç başvuru tarihinde daha önce başvuru yapan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini, engel bilgilerini ve öğrenim düzeyi bilgilerini güncelleyebileceklerdir." Sınava katılmak isteyen adaylar geç başvuru ücretlerini belirtilen bankalara ödemeleri gerekiyor. İşte ''YDS geç başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?'' sorularına en net yanıtlar haberimizde...

YDS NE ZAMAN ?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kısaca YDS, 27.09.2020 tarihinde gerçekleşecek.

20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde; 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.

YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 YDS geç başvuruların Ağustos ayında başlayacağı duyuruldu. Başvuru ücretleri henüz netlik kazanmadı. Yetkililerden açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir. Öte yandan geçtiğimiz yıl YDS/1 geç başvuru ücreti 180 TL olarak belirlenmişti.

YDS GEÇ BAŞVURU HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

YDS geç başvuru ücretlerinin yatırılacağı bankalar, Ağustos ayı içerisinde belli olacak. Ancak asıl başvurularda aşağıdaki bankalara ödemeler yapılmıştı. Geç başvuru ücretlerinin de yine aynı bankalara yatırılmasının istenmesi bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde yine haberimizde yer verilecektir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp, bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (YDS) sınav ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de ücret yatırabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir.

Yurt dışından sınava başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin İnternet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

YDS HANGİ DİLLERDE YAPILACAK?

2020 YDS/1 Sınavı Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak.

KAÇ SORU SORULACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS), adaylara yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi ile ilgili çoktan seçmeli ve toplam 80 sorudan oluşan bir test uygulanır.

SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Sınav süresi ise 150 dakikadır.