YDS günü Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü açık tutulacak

Adana'da 24 Mart Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Sınavı'na (YDS/1) girecek adayların mağdur olmaması için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün açık tutulacağı bildirildi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 24 Mart Pazar günü yapılacak olan YDS/1 sınavına katılacak olan ve nüfus cüzdanını kaybeden veya değiştirmek isteyen adayların mağdur olmaması için Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü açık tutulacak.

Kaynak: İHA