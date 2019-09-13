YDS sınavına hazırlananlar veya bu sınava girmiş olanlar internette geçerlilik süresi merak edilmeye başlandı. Peki YDS kaç yıl geçerli? YDS sınavının geçerlilik süresi ne kadar? Kaç sene geçerli? YDS sınavı kaç soru? Tüm merak edilenler haberimizde...

YDS'NİN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

YDS açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerliliğini korumaktadır. Kamu kurumlarında çalışanlar için, dil tazminatlarının belirlenmesinde sınav tarihinden 5 yıl geçmesi durumunda aldıkları puan seviyeleri, bir alt seviyeye düşürülerek tazminatları ödenmeye devam etmektedir.

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.

YDS NERELERDE GEÇERLİDİR?

Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

Kamu personeli olmak amacıyla KPSS’ ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.

Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurt dışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

YDS'YE KİMLER GİREBİLİR?

– Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

– Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

– Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

– Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.

YDS DİL SEÇENEKLERİ NELERDİR?

YDS İlkbahar Dönemi için İngilizce, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Felemenkçe, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca dillerinde yapılmaktadır.

YDS Sonbahar Dönemi Sınavı ise sadece İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca ve Arapça dillerinde yapılmaktadır.

YDS SORU DAĞILIMI NASILDIR? YDS KAÇ SORU?

YDS; İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Yunanca, Bulgarca ve Farsça dillerinde 80 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Diğer dillerde ise Türkçeye ve Türkçeden çeviri olacak şekilde sorulmaktadır.

Çoktan seçmeli sınavlarda 80 sorunun dağılımı ise şu şekildedir:

6 soru kelime bilgisi

10 soru dil bilgisi

10 soru cloze test

10 soru cümle tamamlama

6 soru çeviri

20 soru okuma parçası yorumlama

5 soru verilen diyaloglardaki boşlukları tamamlama

4 soru anlamca en yakın cümleyi bulma

4 soru paragraf tamamlama

5 soru anlam bütünlüğünü bozan cümle

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yabancı Dil Sınavına girmek isteyen adaylar başvuru tarihlerini takip ederek, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak kayıt yapabilmektedirler. Bu sistem üzerinden işlem yaparken, sorun yaşamanız halinde ilinizde bulunan ÖSYM Başvuru Merkezlerinden de sınav başvurularını gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru merkezlerinden başvuru yolunu tercih ederseniz aday başvuru formunu önceden doldurmanızın, dönemsel olarak çok yoğun olabilen başvuru merkezlerinde işinizi oldukça kolaylaştıracağını belirtmeliyiz.