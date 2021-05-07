18 Nisan tarihinde geçekleşen YDS sınavında binlerce aday ter döktü. Adayların yanıtlarını kontrol etmek için soru kitapçığının yayımlanmasını bekliyor. Peki YDS koru kitapçığı yayımlandı mı? 2021YDS/1 soru ve cevapları erişime açıldı mı? Yanıtı haberimizde...

YDS KORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI MI? 2021YDS/1 SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI MI?

Sınava giren adaylar tarafından son gelişmeler heyecanla takip ediliyor. Bu kapsamda sınav kitapçığının yayımlanması bekleniyordu. Adayların heyecanla beklediği açıklama nihayet geldi. YDS koru kitapçığı yayımlandı, 2021YDS/1 soru ve cevapları erişime açıldı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı ve adaylara gerekli bilgiler aktarıldı.

10 GÜN SÜREYLE ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "18 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 07 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "