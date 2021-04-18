Adayların yabancı dil bilgisinin ölçüldüğü 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1), 18 Nisan Pazar günü, yurdun 81 ilinde gerçekleştirilecek. Bunun üzerine sınava girecek adaylar, heyecan içinde araştırmalara başladı. Biz de sıklıkla aranan YDS sınavdan çıkma süresi | YDS'den ne zaman çıkabilirim? sorularını cevapladık. İşte detaylar...

YDS SINAVDAN ÇIKMA SÜRESİ | YDS'DEN NE ZAMAN ÇIKABİLİRİM?

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.

YDS SINAV SÜRESİ | YDS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA 2021?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS), adaylara yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi ile ilgili çoktan seçmeli ve toplam 80 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınav süresi ise (3 saat) 180 dakikadır.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, aşağıdaki linkten alabilir.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

ÖSYM SINAV REFAKATÇİSİ İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM sınav giriş belgeleri olanlar kısıtlamadan muaf tutulacak. Adayların yanlarındaki refakatçiler de kısıtlamadan muaf tutulur. Bu kişiler sınav günü özel araçlarıyla sınava gidebilir.

Yayımlanan genelgede,'' ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla ya da İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. '' bilgisine yer verilmiştir.

YDS'DE HANGİ KONULAR VAR?

– Kelime

– Tense

– Cloze Test

– Cümle Tamamlama

– Çeviri Soruları

– Paragraf Soruları

– Diyalog Tamamlama Soruları

– Yakın Anlamlı Cümle Soruları

– Paragraf Tamamlama Soruları

– Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle Soruları

YDS KONU DAĞILIMI NASIL ?

1-6. SORULAR VOCABULARY (KELİME BİLGİSİ – 6 Soru)

1 ADJECTIVE

1 ADVERB

1 VERB

1 NOUN

2 PHRASAL

7-16. SORULAR GRAMMAR (DİL BİLGİSİ – 9 Soru)

3 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

2 PREPOSITIONS (EDATLAR)

5 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

17-21. SORULAR CLOZE TEST 1

2 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

1 PREPOSITION (EDAT)

1 VOCABULARY (PHRASAL) (KELİME BİLGİSİ)

1 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

22-26. SORULAR CLOZE TEST 2

2 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

1 PREPOSITION (EDAT)

1 VOCABULARY (VERB) (FİİL)

1 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

27-36. SORULAR SENTENCE COMPLETION (10 CÜMLE TAMAMLAMA SORUSU)

37-42. SORULAR TRANSLATION (6 ÇEVİRİ SORUSU – 3 İNGİLİZCE TÜRKÇE – 3 TÜRKÇE İNGİLİZCE)

43-62. SORULAR READING PASSAGES (TOPLAM 5 OKUMA PARÇASI HER BİR PARÇA 4 SORUDAN OLUŞUYOR TOPLAM 20 SORU)

63-67. SORULAR DIALOGUE COMPLETION (5 DİYALOG TAMAMLAMA SORUSU)

68-71. SORULAR RESTATEMENT (4 ANLAMCA EN YAKIN CÜMLEYİ BULMA SORUSU)

72-75. SORULAR PARAGRAPH COMPLETION (4 PARAGRAF TAMAMLAMA SORUSU)

76-80. SORULAR IRRELEVANT (5 ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLEYİ BULMA SORUSU)

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.