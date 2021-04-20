YDS sonuçları 2021 ne zaman açıklanır? Saat kaçta? YDS 1 sonuç sorgulama ekranı!

ÖSYM tarafından düzenlenen YDS 1 sınavının 18 Nisan Pazar günü tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Geçtiğimiz günlerde YDS/1 sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Peki YDS sonuçları 2021 ne zaman açıklanır? Saat kaçta? İşte YDS 1 sonuç sorgulama ekranı...

YDS SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANIR? SAAT KAÇTA?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yapılan duyuruya göre YDS 1 sınav sonuçları 11 Mayıs 2021 Salı günü açıklanacak. Ancak saat belirtilmedi. Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sorgulama yapabilir.

YDS 1 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)

YDS SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

YDS kılavuzunda yer alan bilgiye göre adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacak. Yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplara bakılmayacak.

Yabancı dil seviyesi 100 tam puan üzerinden, 90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi, 80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi, 70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi, 60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi, 50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilmektedir.