ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları merakla bekleniyor. Binlerce öğrenci YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtlarını merak ediyor. Bu bilgileri sizler için haberimizde derledik...

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18 Nisan tarihinde geçekleşen YDS sınavında binlerce aday ter döktü. Şimdi ise sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Sınava giren adaylar tarafından son gelişmeler heyecanla takip ediliyor. Sınav sonuçlarının açılanacağı günü bekleyen adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamada. YDS sonuçlarının 11 Mayıs 2021 tarihinde erişime açılması bekleniyor.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK

18 Nisan'da gerçekleşen sınavda adaylara toplamda 180 dakika süre tanınmıştı. Sınav saat 10:15’te başlayıp 13:15’te sona ermişti. Adayların 180 dakika boyunca ter döktüğü sınav sonuçlarının 11 Mayıs tarihinde açıklanması bekleniyor. Sınavların açıklanmasının ardından sınava giren adaylar, sonuçları ÖSYM sitesinden öğrenebilecekler. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

SORU KİTAPÇIĞI ERİŞİME AÇILDI

Sınav sonuçları merak eden ve soruları kontrol etmek isteyen adaylar için soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı. Sınava giren adaylar tarafından soru kitapçığı ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişime açık olacak.

