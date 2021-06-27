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YDT sınav süresi 2021 | YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Yabancı Dil Testi (YDT) YKS sınavının üçüncü ve son oturumudur. TYT ve AYT'nin ardından YDT oturumu uygulanacak. Adaylar YDT sınav saatini merak ediyor. Peki YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte YDT sınav süresi 2021...

YDT sınav süresi 2021 | YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Üniversitede istediği bölüme yerleşebilmek için 2 milyonun üzerinde aday 2 gün süren YKS oturumlarına giriyor. 1. oturum olan TYT 26 Haziran Cumartesi uygulandı. İkinci oturum AYT ise bugün sabah tamamlandı. Sırada ise YDT var. YDT oturumuna girecek adaylar YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?  sorularına yanıt arıyor. İşte YDT sınav saati 2021!

YDT SINAV SAATİ 202 1 

YDT oturumu 27 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. Adaylar yabancı dil sorularını 120 dakikada çözmeye çalışacak.

AYT GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YKS adayları sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden alabilmektedir. 

YDT sınav süresi 2021 | YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

2021 YKS SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. 

YDT sınav süresi 2021 | YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

YDT'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

YKS sınavında binaya maske ile girilecek. Sınav başladığı esnada ise adaylar maskelerini çıkartabilecek. Sınıflardan çıkışlarda ise yine maske takmak zorunlu olacak. 

YDT'DE BULUNMASI ZORUNLU GEREKLİ BELGELER

Adayların sınava girerken yanında bulundurması gereken belgeler şunlardır; 

* Sınav giriş belgesi (GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLA)

* Nüfus cüzdanı ve ya fotoğraflı T.C kimlik kartı ve ya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı 

YDT sınav süresi 2021 | YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

YKS'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

YKS adayları ile refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır. 

YDT sınav süresi 2021 | YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM YKS tercih süreci hakkında henüz net bir tarih vermedi. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz. YKS tercih döneminin 4 Ağustos'tan sonra başlayacağı biliniyor. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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