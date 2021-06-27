YDT sınav yorumları 2021 Twitter | YDT soruları zor muydu, kolay mıydı? Sorular nasıldı?

2021 YKS sınav süreci tamamlandı. Sonuçlar 4 Ağustos tarihinde açıklanacak. Sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenecek olan adaylar bu kez tercih dönemine girecek. Bu yıl YKS sınavı hakkında 'Çok zordu' şeklinde yorumlar geldi. Özellikle soruların çok uzun olduğundan yakınan adaylar Twitter'da hastag açarak paylaşımlarda bulundu. Bir önceki gün TYT oturumu hakkında değerlendirmeler yapan adaylar bugünde AYT ve YDT soruları hakkında sitemlerde bulunuyor. Bizler de YDT soruları zor muydu, kolay mıydı? Sorular nasıldı? sorularının yanıtına haberimizde yer verdikç İşte YDT sınav yorumları 2021 ...

YDT SORULARI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI? SORULAR NASILDI?

TYT 26 Haziran 2021 Cumartesi günü, saat 10.15’te başladı ve sınav 135 dakika sürdü.

AYT, 27 Haziran'da yapıldı. Sınav, 10.15’te başladı ve 180 dakika sürdü. YDT de yine aynı gün yapıldı. Sınav, 15.45’te başladı ve 120 dakika sürdü.

Sınavlardan çıkan adayların ilk işi ise sınav hakkında değerlendirmelerde bulunmak ve diğer adayların sınav hakkında nasıl yorumlarda bulunduğuna bakmak oldu.

İşte YDT sınav yorumları 2021 Twitter;

YDT oturumu hala devam ettiğinden henüz sınav soruları hakkında yorumlarda bulunulmadı. Sınav bitiminde paylaşılan aday yorumları haberimize eklenecektir.

2021 ATY YORUMLARI

- Ayt den çıktıktan sonra;

GENCLESTIM RESMEN BU KADAR MI FARKEDER

- Aklıma sadece 1 tane ayt fizik sorusu yaptığım gelmiştir

- Ayt'nin tyt'den kolay olması...

- jdownfiwnfowmco mattan 10 soru cozup ciktim hem tyt hem ayt butun denemelerimden kotu gecti yks sonuncusu belli

- #ayt2021 ayt mat beni ne kadar mı zorladı;

- #ayt ye neden girdim diye düşünüyorum sadece

- ayt zordu diyorlar cok korkuyorum lütfen bana sans dileyin duvarlara firlatcam şimdi kendimi

- Tanıdık kimseyi görmeden AYT’den çıkış yapıyorum #ayt2021

- bazı arkadaşlar bana ayt oturumunun zorluğunu sordu. zorluğunu bilmem için sınav hakkında bilgim olması lazım sadece okuma eylemini gerçekleştirebildim sınavda

- neyse allahtan ayt var düzeltirim dedim her şey daha beter oldu

- Ayt tarih yüzünden tarih oldum arkadaşlar

- ayt neden cok kolay??????????

- ayt suresi gereksiz uzun bence, bos bos duvarı izledim son 30dk

13BangtanArmy7

Ayt kolaydı bu arada, hiç değil 3 tane deneme çözen kişi bile bunu fullerdi

Ama ben fulleyemedim

@Erknacr44

160 soruluk sinavda 35 soru cevaplamam disinda bir sorun yok #ayt2021

@amanneumrumda

Abi mat mı çözmeye çalıştım ölümsüzlüğü bulmaya mı belli değil ya #ayt2021

2021 TYT YORUMLARI

*Türkçe soruları çoğunlukla paragraftı, dilbilgisi ağırlıklı sorarlarsa yapamam diye korkmuştum ama bana göre kolaydı. Matematik'te çok fazla problem vardı. Din Kültürü sorularını Felsefe'den ayırt edemedim, yorum gücü istiyordu. Bence kitap okumayı seven öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdı.

*Sınav güzel geçti. Bence her sorunun iki cevabı vardı. Hepsi birbirine çok yakındı o anlamda biraz zorlandım. Türkçe iyi geçti beklediğimden kolay geldi sorular. Sayısal sorular biraz karışıktı ama Fen daha iyiydi. Yarını bekleyeceğiz.

*Sınav fena geçmedi ama sorular zordu. Yaptık bir şeyler. Türkçe de paragraf soruları uzundu. Okumak zaman aldı. Zaten en sona bırakmışım. Fen ve matematik iyi geçti.

*Sorula kolaydı. Çalışında yapabiliyorsunuz. Sorular bana uzun geldi. Okuyana kadar zaman kaybettim. Pek mutlu olduğum söylenemez.