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YDUS başvuruları başladı: Başvuru kılavuzu yayımlandı

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (YDUS) başvuruları alınmaya başladı. Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecekler.

YDUS başvuruları başladı: Başvuru kılavuzu yayımlandı

 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak olan YDUS sınavına başvurular, 02-12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Sınav sabah saat 10.15'te başlayacak ve Çoktan seçmeli soruların yer aldığı sınavın cevaplama süresi 100 dakika, açık uçlu soruların yer aldığı sınavın cevaplama süresi ise 60 dakika olarak belirlendi. 

YDUS ÜCRETİ NE KADAR?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın ücreti 400,00 TL'dir. İlk başvuruları kaçıranlar ise 18 Kasım 2020 'de geç başvuru hakkında yararlanabilir. Ancak geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

YDUS başvuruları başladı: Başvuru kılavuzu yayımlandı

YDUS SINAVINDA HES KODU ZORUNLU MU?

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YDUS başvuruları başladı: Başvuru kılavuzu yayımlandı

YDUS BAŞVURU KILAVUZU 2020

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-YDUS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

YDUS KILAVUZU 2020

YDUS başvuruları başladı: Başvuru kılavuzu yayımlandı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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