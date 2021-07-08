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  3. YDUS ek yerleştirme 2020 sonuç sorgulama ekranı: 2020 YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

YDUS ek yerleştirme 2020 sonuç sorgulama ekranı: 2020 YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

25 Haziran – 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2020-YDUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte YDUS ek yerleştirme 2020 sonuç sorgulama ekranı...

YDUS ek yerleştirme 2020 sonuç sorgulama ekranı: 2020 YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM Başkanlığı, 2020-YDUS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Asıl yerleştirmelerde açıkta kalanlar 25 Haziran – 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında ek yerleştirme tercihlerinde bulunmuştu.

Merakla beklenen ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. 

YDUS EK YERLEŞTİRME 2021 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 8 Temmuz saat 11.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

2020-YDUS  Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için TIKLAYINIZ 

2020-YDUS Ek  Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (GENEL/YABANCI UYRUKLU) için TIKLAYINIZ 

YDUS ek yerleştirme 2020 sonuç sorgulama ekranı: 2020 YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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