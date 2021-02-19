YDUS saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek? YDUS sınav saati 2021 | YDUS sınavı kaç soru, kaç dakika?

2-12 Ekim 2020 tarihlerinde başvurusu alınan YDUS koronavirüs salgını nedeniyle Şubat ayını ertelendi. Sınav günü geldi çattı. Peki; YDUS saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek? YDUS sınavı kaç soru, kaç dakika?

YDUS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, SAAT KAÇTA BİTECEK?

YDUS sınavı 20 Şubat günü sabah saat: 10.15'de başlayacak. Sınav toplam 160 dakika sürecek.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

YDUS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Çoktan seçmeli soruların yer aldığı sınavın cevaplama süresi 100 dakikadır.

Açık uçlu soruların yer aldığı sınavın cevaplama süresi ise 60 dakikadır. Sınav hakkında detaylı bilgiler için aşağıdaki linkten kılavuzu inceleyebilirsiniz.

YDUS BAŞVURU KILAVUZU

YDUS nedir? Kimler başvurabilir?