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YDUS sınavı ne zamana ertelendi? YDUS sınavı ne zaman yapılacak?

YDUS sınavı ne zamana ertelendi? YDUS sınavı ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM sınavları koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. ÖSYM son dakika açıklamasında bulunarak ertelenen YDUS sınavının yapılacağı yeni tarihi duyurdu. İşte detaylar...

YDUS sınavı ne zamana ertelendi? YDUS sınavı ne zaman yapılacak?

2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti. Peki YDUS sınavı  ne zamana ertelendi? YDUS sınavı ne zaman yapılacak?

ERTELENEN YDUS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YDUS sınavı 20 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. 

YDUS sınavı ne zamana ertelendi? YDUS sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 30 Kasım 2020 tarihli toplantısında Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu tedbirler kapsamında 1 Aralık 2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların, Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirlenen yeni tarihleri aşağıda verilmiştir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler yeniden düzenlenebilecektir. '' denildi. 

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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