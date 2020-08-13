YDUS tercihi nasıl yapılır? YDUS tercih ekranı
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) tercihleri başladı. Adaylar 13 - 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Tercih işlemlerinin başlamasıyla YDUS tercihi nasıl yapılır? soru gündeme geldi. İşte YDUS tercih ekranı...
ÖSYM, YDUS (Kadın Hastalıkları ve Doğum) alanında tercihlerinin alınmasına başlandığını duyurdu. İleri seviyede Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi görmek isteyen adaylar için yılda 1, nadiren 2 kere ÖSYM tarafından yapılan sınav olan YDUS, bu yıl gerçekleşti. Vatandaşlar bu kez tercih işlemlerini yapmaya başladı. Peki YDUS tercihi nasıl yapılır? İşte YDUS tercih ekranı...
YDUS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden internet aracılığıyla alınacak. Yerleştirme, 2019-YDUS başvuru kılavuzunda yer alan kurallara göre yapılacak.
YDUS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Sınavın yapılacağı ana dalda uzman unvanını almış olmak (Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.) ve Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak. şartlarına uyan adaylar 2019 YDUS'a başvurabilir.
Öte yandan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (YDUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.
EK YERLEŞTİRME
2019-YDUS sınavı sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi, adayların
yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların
başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi
olarak ek yerleştirme yapılacak.
Adaylar, 2019-YDUS ek yerleştirme boş kontenjanlarını ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenecekler.
KİMLER EK YERLEŞTİRMEYE BAŞVURABİLİR?
Ek yerleştirme kontenjanlarına başvurabilmek için, 2019-YDUS'a girmiş olmak, 2019-YDUS sonunda hiçbir programa yerleşmemiş olmak ve yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 ve üzerinde olmak gerekiyor.
EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ
Adaylar ek yerleştirme için tercih ücreti yatıracaklardır. Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan
sonra ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı
/banka kartı ile yerleştirme ücretini yatıracaklar.
Tercih süresi içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacak.
EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI
Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayınlanacak. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları
zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek.