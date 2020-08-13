YDUS tercihi nasıl yapılır? YDUS tercih ekranı

ÖSYM, YDUS (Kadın Hastalıkları ve Doğum) alanında tercihlerinin alınmasına başlandığını duyurdu. İleri seviyede Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi görmek isteyen adaylar için yılda 1, nadiren 2 kere ÖSYM tarafından yapılan sınav olan YDUS, bu yıl gerçekleşti. Vatandaşlar bu kez tercih işlemlerini yapmaya başladı. Peki YDUS tercihi nasıl yapılır? İşte YDUS tercih ekranı...

YDUS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden internet aracılığıyla alınacak. Yerleştirme, 2019-YDUS başvuru kılavuzunda yer alan kurallara göre yapılacak.

YDUS TERCİH EKRANI

YDUS KILAVUZU

KONTENJAN TABLOSU

YDUS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sınavın yapılacağı ana dalda uzman unvanını almış olmak (Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.) ve Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak. şartlarına uyan adaylar 2019 YDUS'a başvurabilir.

Öte yandan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (YDUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.

EK YERLEŞTİRME

2019-YDUS sınavı sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi, adayların

yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların

başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi

olarak ek yerleştirme yapılacak.

Adaylar, 2019-YDUS ek yerleştirme boş kontenjanlarını ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenecekler.

KİMLER EK YERLEŞTİRMEYE BAŞVURABİLİR?

Ek yerleştirme kontenjanlarına başvurabilmek için, 2019-YDUS'a girmiş olmak, 2019-YDUS sonunda hiçbir programa yerleşmemiş olmak ve yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 ve üzerinde olmak gerekiyor.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ

Adaylar ek yerleştirme için tercih ücreti yatıracaklardır. Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan

sonra ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı

/banka kartı ile yerleştirme ücretini yatıracaklar.

Tercih süresi içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacak.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayınlanacak. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları

zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek.