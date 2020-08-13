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YDUS tercihleri başladı

YDUS (Kadın Hastalıkları ve Doğum) Alanında tercihlerinin alınmasına bugün başlandı. 18 Ağustos'a kadar devam edecek olan tercihler ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

YDUS tercihleri başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olan YDUS kapsamında Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında tercihlerin alınmaya başlandığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, '' Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı için 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS)  tercih işlemleri 13 - 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr  adresinden internet aracılığıyla alınacaktır.

Yerleştirme, 2019-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır.'' denildi.

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ

KONTENJAN TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER YDUS'A BAŞVURABİLİR?

Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar 2019-YDUS’a başvurabilirler;

  • Sınavın yapılacağı ana dalda uzman unvanını almış olmak (Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları
  • için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.)
  • Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil
  • edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.
  • Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (YDUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler

YDUS tercihleri başladı

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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