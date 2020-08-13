Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olan YDUS kapsamında Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında tercihlerin alınmaya başlandığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, '' Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı için 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) tercih işlemleri 13 - 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden internet aracılığıyla alınacaktır.

Yerleştirme, 2019-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır.'' denildi.

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ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ

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KİMLER YDUS'A BAŞVURABİLİR?

Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar 2019-YDUS’a başvurabilirler;