YDUS ve ALES adayları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak!

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen YDUS ve ALES 2 sınavları bu hafta sonu yapılacak. Ertelenen Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 2021 yılında 20 Şubat günü, 2020-ALES/2 21 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

2 gün boyunca sürecek sınavlara katılacak adaylar ile bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçi ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Ancak adayların, sınava giriş belgesini, sınav görevlileri ise ilgili sınava ait görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor. Böylelikle bu kişiler sınav binalarına ulaşım sağlayabilecek.



Adayların ve refakatçi yakınlarının binaların önlerinde beklememeleri gerekiyor.



Sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte YDUS ve ALES için açık tutulacak nüfus müdürlükleri;

ALES 2 21 ŞUBATTA AÇIK TUTULACAK NUFUS MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

YDUS 20 ŞUBATTA AÇIK TUTULACAK NUFUS MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ