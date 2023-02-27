Ye Chan Yu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ye Chan Yu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ye Chan Yu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ye Chan Yu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ye Chan Yu 9 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 유예찬 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ye Chan Yu Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ye Chan Yu'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ye Chan Yu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ye Chan Yu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Jeonbuk H. U18
1 Ocak 2020 yılında Jeonju Uni
25 Ocak 2023 yılında Jeonbuk Hyundai
Ye Chan Yu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ye Chan Yu şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Sports Box (스포츠박스, 2013),
Wanju FC U15 (완주FC U15, 2014),
Wanju Middle School (완주중학교, 2015-2016),
Jeonbuk Hyundai Motors U18 (전주영생고등학교, 2017-2019),
Jeonju University (전주대학교, 2020-2022)
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