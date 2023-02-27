Ye Hoon Ueom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ye Hoon Ueom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ye Hoon Ueom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ye Hoon Ueom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ye Hoon Ueom 23 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 엄예훈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ye Hoon Ueom Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ye Hoon Ueom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Ye Hoon Ueom'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ye Hoon Ueom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ye Hoon Ueom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ye Hoon Ueom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ye Hoon Ueom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Boin HighSchool

1 Nisan 2021 yılında Sagan Tosu

Ye Hoon Ueom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ye Hoon Ueom şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Muwon Elementary School (무원초등학교, 2012-2014),Yongin FC U15 Wonsam (용인FC U15 원삼, 2015-2017),Boin High School (보인고등학교, 2018-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.