Ye Sung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ye Sung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ye Sung Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ye Sung Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ye Sung Kim 7 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김예성 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ye Sung Kim Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ye Sung Kim'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ye Sung Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ye Sung Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Gangneung J. HS
1 Ocak 2021 yılında Jungkyung HS
20 Ocak 2023 yılında Suwon FC
Ye Sung Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ye Sung Kim şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Seoul Nanwoo Elementary School (서울난우초등학교, 2013-2016),
Seoul Seil Middle School (세일중학교, 2017-2019),
Gangneung Jungang High School (강릉중앙고등학교, 2020)
Jungkyung High School (중경고등학교, 2021-2022)
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