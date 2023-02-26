Yeboah Amos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yeboah Amos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yeboah Amos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yeboah Amos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yeboah Amos 12 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yeboah Amos Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına - tarihinde katılmıştır. Yeboah Amos'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yeboah Amos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yeboah Amos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yeboah Amos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yeboah Amos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yeboah Amos şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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