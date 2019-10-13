Yedek parça içinde gizlenmiş 7 kilogram kokain ele geçirildi

İzmir'de düzenlenen operasyonda yurt dışından gönderilen iş makinesi parçasına gizlenmiş 7 kilogram kokain ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri, yurt dışından İzmir'e uyuşturucu sevk edileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Arjantin'den gönderilen kargo kolisini takibe aldı. Arjantin'den İstanbul aktarmalı İzmir Adnan Menderes Havalimanı gümrüğüne gönderilen kargoyu almaya gelen 2 şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Kargo kolisi içesinde bulunan iş makinesi parçasını inceleyen ekipler, içine gizlenmiş 7 kilogram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken zanlılardan 1'i tutuklandı. Diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA