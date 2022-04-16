Yediemin Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yediemin görev tanımı nedir, Yediemin ne iş yapar, Yediemin olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yediemin mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yediemin Tanımı;

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Yediemin Maaşı Ne Kadar? 2022 Yediemin Maaşları

Yediemin maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yediemin maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yediemin iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.33

Meslek Adı :

Yediemin

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından el konulan hacizli araç(menkul)veya gayrimenkullerin yediemin menkul depoları ve yediemin otoparklarına teslim alan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yediemin; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İnternet üzerinden bilgiye ulaşmak,

b) Yazışma ve iletişimin hukuk terminolojisine uygun olmasını sağlamak,

c) Anayasal hak ve sorumluluklarına uygun davranmak,

d) Dava hizmetlerini yapmak,

e) İş planı yapmak,

f) Belge akışını izlemek,

g) Yediemin işlemlerini yapmak, l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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