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  3. Yediği şeker nefes borusuna kaçtı! 2 yaşındaki Yasin Alpak'tan acı haber: Hayatını kaybetti

Yediği şeker nefes borusuna kaçtı! 2 yaşındaki Yasin Alpak'tan acı haber: Hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yediği şeker nefes borusuna kaçan 2 yaşındaki Yasin Alpak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yediği şeker nefes borusuna kaçtı! 2 yaşındaki Yasin Alpak'tan acı haber: Hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre  İmam Bakır Mahallesi'nde ikamet eden 2 yaşındaki Yasin Alpak'ın yediği şeker nefes borusuna kaçtı. Küçük çocuğun nefes almakta zorlandığını gören yakınları  Yasin  Alpak'ı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Burada müdahale edilen küçük çocuk hayatını kaybetti. Alpak'ın ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğarken cenazesi hastaneden ailesi tarafından teslim alınan küçük çocuk, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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