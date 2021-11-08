Yediği şeker nefes borusuna kaçtı! 2 yaşındaki Yasin Alpak'tan acı haber: Hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre İmam Bakır Mahallesi'nde ikamet eden 2 yaşındaki Yasin Alpak'ın yediği şeker nefes borusuna kaçtı. Küçük çocuğun nefes almakta zorlandığını gören yakınları Yasin Alpak'ı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Burada müdahale edilen küçük çocuk hayatını kaybetti. Alpak'ın ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğarken cenazesi hastaneden ailesi tarafından teslim alınan küçük çocuk, ilçe mezarlığında toprağa verildi.