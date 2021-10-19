Yediği tekme sayesinde sağlığına kavuştu! 8 yaşındaki çocuğa atılan tekme hayat kurtardı

Diyarbakır'da yaşayan Ahmet Kaya (8) isimli çocuk, tekvando kursunda karnına sert bir tekme yedi. Darbe sonucu nefes almakta zorluk çeken çocuk 112 Acil Servis ile Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kaya, yapılan tetkikler sonrası, yediği tekmenin hayatını kurtardığını öğrendi. Küçük çocuğun karaciğerinde kötü huylu tümör olduğu ve aldığı darbe sonucunda erken teşhis koyularak sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

"ERKEN TEŞHİS SAYESİNDE TÜMÖRÜ ÇIKARDIK"

DÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hanifi Okur, Ahmet'in hastaneye getirildiğinde durumunun çok kötü olduğunu, şiddetli kanama olması nedeniyle kendi kliniklerinde tedavisine başladıklarını ve hastayı entübe ettiklerini söyleyen Okur, "Nefes alıp veremiyordu, durumu kötüydü, tansiyonu çok düşüktü. Böbrek yetmezliği gelişti. Kanamayı durdurmak için girişimsel radyoloji bölümünden destek aldık ancak tetkiklerde kanamaya ilişkin bir tespitte bulunamadık " ifadelerini kullandı.

Kan takviyesi yapılmasına rağmen, genel durumu stabil olmayınca hastayı ameliyata almaya karar verdiklerini anlatan Okur, "Karaciğerin üçte birinde tümör vardı. O tümör kanamıştı. Girişimsel radyoloji o yüzden tespit edememişti. Sonra kanama durmayınca karaciğerin üçte birlik kısmını almak zorunda kaldık. Mesleki hayatımızda tümör patlamasına bağlı olarak kanama yaşanmasını ilk defa gördük. Erken dönemde tespit ettiğimiz için güvenlik sınırını koruyarak tümörü çıkardık" dedi.

İYİ Kİ TEKME YEMİŞ, İYİ Kİ BÖYLE BİR ŞEY BAŞINA GELMİŞ"

Okur, ameliyatın çok zor geçtiğini belirterek 6 saat sürdüğüne de dikkat çekti. Küçük Ahmet'in durumunun şu anda iyi olduğunu aktaran Okur, hastanın tedavisinin klinikte sürdüğünü söyleyerek, "Hasta yakınları her şeye hazırlıklıydı, umutlarını kesmiş gibiydi. İyi ki tekme yemiş iyi ki böyle bir şey başına gelmiş. Eğer tekme yemeseydi, o tümörü tespit edemeyecektik. Belki hastamız bize o tümör akciğerine, diğer organlarına yayılmış bir şekilde gelecekti. Netice itibarıyla hayırlı bir şey olmuş." ifadelerini kullandı.