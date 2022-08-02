Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ilk oturumu sonrası, sınav sorularının zorluğuna dair tartışmalar sosyal medya gündemini epey meşgul etmişti. Tartışmalara şok edici iddialar eklendi. Yediiklim Yayınları'nın YouTube hesabında yayınlanan ders videolarında ve test kitaplarında yer alan sorularla KPSS sorularının tıpatıp benziyor oluşu, soruların kopya olabileceği iddialarına neden oldu. Peki Yediiklim Yayınları kimin? KPSS soruları çalındı mı 2022? KPSS iptal mi edilecek? İşte detaylar...

YEDİİKLİM YAYINLARI KİMİN?

2003 yılında dergi yayıncılığıyla adını duyuran Yediiklim yayınları daha sonra eğitim kurumları haline gelmiş, test kitapları ve deneme kitapçıklarıyla KPSS, ALES, YDS, SPK, GYS, İŞ GÜVENLİĞİ, POLİS AKADEMİSİ, JANA gibi sınavlara çalışan adaylara destek olarak yayıncılık faaliyetlerine devam etmiştir.

Yayıncılık faaliyetine adım attıklarında yayın yönetmenliğini Ali Haydar Haksal'ın yaptığı Yediiklim Yayınları'nın kime ait olduğu net olarak bilinmemektedir.

KPSS SORULARI ÇALINDI MI 2022?

Sosyal medyada, yayınevinde sunulan sorular ve KPSS'de sorulan soruların tıpatıp aynı olduğuna dair paylaşımlar hızla yayılarak, bu tarz iddiaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Konuyla ilgili yayınevinden de resmi kurumlardan da henüz bir açıklama gelmediği için, yalnızca birer iddia olarak kalmaktadır.

KPSS İPTAL Mİ EDİLECEK?

İddiaların hızla yayılması ve adayların tepki göstermesi üzerine sınavın iptal olması gerektiğine dair talepler gelmeye başladı. Haklarının yendiğini düşünen adaylar sitem ederek sınavın iptal olması gerektiğine dair paylaşımlar yaptı.