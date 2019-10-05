Yedikır’dan 7 milyon pullu sazan yavrusu

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonunda bu yıl üretilen 7 milyon pullu sazan yavrusunun baraj, göl ve göletlere bırakılmak üzere çeşitli illere gönderilmesine başlandı. İlk etapta 800 bin adet balık Altınkaya Baraj Gölü'ne gönderilmek üzere yola çıktı.

Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde bulunan ve değişik boyutlarda 41 havuzun bulunduğu merkezde yumurtlama dönemine gelen anaç balıklara hipofiz hormonu uygulanarak sağım tekniğiyle tam kontrollü üretim metotları yapılırken Haziran-Temmuz aylarında 7 milyon adet pullu sazan larvası elde edilip ekim ayına kadar beslenmesi sonrası 4-6 cm boyutlarına geldiği zaman programlanan baraj, göl ve göletlerine atılması gerçekleştiriliyor. Samsun, Trabzon, Sivas, Kayseri ve Artvin bölgelerinde yapılan baraj ve göletlerin balıklandırılması da Yedikır Balıkçılık tesisinden yapılırken 1990 yılından 2019 yılına kadar 110 milyon adet pullu sazan yavrusu bu bölgelerdeki baraj ve göllere bırakıldı. Bu yılki dağıtım çalışmalarının ilk etabında 800 bin adet balık Altınkaya Baraj Gölü'ne gönderilmek üzere yola çıktı. Program dahilinde ay sonuna kadar toplam 7 milyon balığın çeşitli illere dağıtımının yapılması planlanıyor.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol da, Suluova Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonunda inceleme gerçekleştirerek Devlet Su İşleri (DSİ) yöneticilerinden faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldı. DSİ 7. Bölge Müdürü Nazmi Koçak, DSİ Genel Müdürlüğü İşletme Bakım Daire Başkanı Dr. Mehmet Uğur Yıldırım ve Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz'ın da yer aldığı incelemede, DSİ 73. Şube Müdürü Turgut Yorulmaz'dan merkezdeki su ürünleri üretim ve besleme, balıklandırma çalışmaları ile limnolojik etüt çalışmaları faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Varol, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA