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  3. YEGEM sınavı başvuruları başladı!

YEGEM sınavı başvuruları başladı!

Yunusemre Gençlik Merkezi (YEGEM) burs başvuruları için kayıtlar alınmaya başladı. 7. ve 11. sınıflara yönelik yapılacak bursluluk sınavına başvurmak isteyen adayların bizzat Tevfikiye ve Millet Çarşısında bulunan YEGEM’lere gitmesi gerekiyor.

YEGEM sınavı başvuruları başladı!

YEGEM'de bursluluk sınavı 10 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Eğitimlerine iyi bir lise veya üniversite ile devam etmek isteyen öğrenciler için kurulan YEGEM sınavına  7. ve 11. sınıf öğrencileri katılacak.

Yunusemre Belediyesi, öğrencileri alanında uzman öğretmenlerle sınavlara hazırlayacak.

Sınava katılmak isteyen öğrencilerin başvurularını Tevfikiye ve Millet Çarşısında bulunan YEGEM’lerden yapması gerekiyor. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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