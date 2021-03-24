YEGEM'de bursluluk sınavı 10 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Eğitimlerine iyi bir lise veya üniversite ile devam etmek isteyen öğrenciler için kurulan YEGEM sınavına 7. ve 11. sınıf öğrencileri katılacak.

Yunusemre Belediyesi, öğrencileri alanında uzman öğretmenlerle sınavlara hazırlayacak.

Sınava katılmak isteyen öğrencilerin başvurularını Tevfikiye ve Millet Çarşısında bulunan YEGEM’lerden yapması gerekiyor.