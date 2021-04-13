Yeğeni kaybolunca site güvenliğini evire çevire dövdü!

Balat Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir şahıs eve geldikten sonra yeğenini göremeyince bir hışımla sokağa fırladı. Sitenin güvenliğine giden adam burada güvenlikçi ile tartışmaya başladı.

Yeğenin kaybolduğunu düşünen adam öfkelenerek güvenlikçiye saldırmaya başladı. Güvenlikçiyi yere yatıran şahıs tekmeler savurarak dakikalarca şiddet uyguladı. Güvenlik görevlisinin dövülürken o sırada bir kişinin kavgayı seyretmesi de dikkat çekti.

O dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan güvenlik görevlisi, saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.