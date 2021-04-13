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  3. Yeğeni kaybolunca site güvenliğini evire çevire dövdü!

Yeğeni kaybolunca site güvenliğini evire çevire dövdü!

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir kişi evdeyeğenin i göremeyince site güvenliğinin yanına gelerek kavga çıkardı. Güvenliğe ''Yeğenimi nasıl tek başına sokağa salarsınız?'' diye tepki gösteren öfkeli adam güvenlikçiye tekme tokat saldırdı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Balat Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir şahıs eve geldikten sonra yeğenini göremeyince bir hışımla sokağa fırladı. Sitenin güvenliğine giden adam burada güvenlikçi ile tartışmaya başladı. 

Yeğenin kaybolduğunu düşünen adam öfkelenerek güvenlikçiye saldırmaya başladı. Güvenlikçiyi yere yatıran şahıs tekmeler savurarak dakikalarca şiddet uyguladı. Güvenlik görevlisinin dövülürken o sırada bir kişinin kavgayı seyretmesi de dikkat çekti. 

O dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan güvenlik görevlisi, saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

Yeğeni kaybolunca site güvenliğini evire çevire dövdü!Yeğeni kaybolunca site güvenliğini evire çevire dövdü!Yeğeni kaybolunca site güvenliğini evire çevire dövdü!Yeğeni kaybolunca site güvenliğini evire çevire dövdü!

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