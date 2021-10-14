Yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın üzerinden arabasıyla geçmişti! Hala için istenen ceza belli oldu

Edinilen bilgilere göre acı olay, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir rezidansın otoparkında 1 Ağustos 2020 tarihinde meydana geldi. Annesini olaydan 3 ay önce hayatını kaybeden 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin A.'nın arabasından indikten sonra bir anda kapıya eli sıkıştı. Bu sırada aracın peşinden gitmek zorunda kalan Kutsal Hazar Eymen ayağı takılıp düşünce halası aracıyla küçük çocuğun üzerinden geçti. Küçük çocuğu fark etmeyen Z.A. daha sonra durumu fark edip araçtan indi. Z.A. küçük çocuğu kucağına aldıktan sonra asansöre bindirip rezidansın lobisine çıkardı. 7 dakika panik halinin yaşandığı görüntülerde küçük çocuğu gören bir doktorun kalp masajı yaptığı görüldü.

POLİSE VERDİĞİ İFADEDE FARKLI KONUŞTU

Ancak, Z.A. polise verdiği ifadesinde olayı bambaşka bir şekilde anlattı. Eymen'in kendisinden köpek istediğini ve bunun için evinden almak için parka gittiğini anlattı. Rezidansın otoparkındaki kasisin üzerinden geçtikten sonra Eymen'in otomobilde olmadığını fark ettiğini söyleyen Z.A. gerisine baktığında ise küçük çocuğu yerde hareketsiz şekilde yatarken gördüğünü kaydetti.

"ASANSÖRÜN ÖNÜNDE DÜŞÜRÜP BEYİN KANAMASI GEÇİRMESİNE SEBEP OLUYOR"

Minik Eymen gözyaşları ile toprağa verildikten iki ay sonra kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Olay günü rezidansın otoparkında olmadığını kaydeden baba Adem Kara, "Olay ablamın, oğlumu arabadan indirip hızlı bir şekilde gaza basması ve oğlumun sürükleyerek metrelerce sonra ezmesiyle gerçekleşiyor. Oğlumu ezdikten 20 metre sonra durup iç kanama riski olan oğlumu kucaklayıp arabanın içerisinde yaklaşık 10 dakika bekliyor. Sonra asansöre götürüp asansörün önünde düşürüp beyin kanaması geçirmesine sebep oluyor oğlumun." dedi.

"OLAYLAR TAMAMEN TERS YÖNDE OLMUŞ"

Kamera kayıtlarının istemesine karşın kendisine verilmediğini kaydeden acılı baba Adem Kara," Ben kamera kayıtlarını sonradan izledim ve olayın gerçek yüzünü öğrenip ablamdan şikayetçi oldum. Bana anlatılanlar, oğlumun arabanın arka kapısından düştüğü ve ablamın o anda durduğuydu ama olaylar tamamen ters yönde olmuş" diye konuştu.

"ABLAMDAN ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Güvenlik kamerası kayıtlarını izlerken oğlunun aracın altında kaldığı anları izleyemediğini ifade eden baba Kara, sürükleme halini izlediğini belirterek o anda kendini çok kötü hissettiğini söyledi. Şikayetçi olmadığı için kendine kızdığını ifade eden acılı baba, " Görüntüleri gördükten sonra avukatımla birlikte direkt adliyeye gidip ablamdan şikayetçi oldum. Ablam ve ailem, oğlumun arabanın arka koltuğundan kafa üstü düşüp o yüzden beyin kanaması geçirdiği söylediler. Ben de onlara inanarak ilk başta şikayetçi olmadım" şeklinde konuştu.

"BENİM OĞLUM ÖLDÜ, AİLEM BİLE ABLAMI KORUMAYA ÇALIŞMIŞ"

Ablası Z.A.'nın avukatının olaya ilişkin kamera görüntülerini olayın gerçekleştiği günden 5 gün sonra aldıklarını ifade eden acılı baba Kara, "Tamamen her şeyi planlamışlar. Ablamı bu olaydan nasıl zararsız çıkaracaklarını hesaplamışlar. Bu olayda bir çocuk öldü. Benim oğlum öldü. Ailem bile ablamı korumaya çalışmış. Ben sadece adaletin tecelli etmesini istiyorum. Bir an önce yakalanarak cezaevine gönderilmesini istiyorum. Bir önce en büyük ceza neyse onu almasını istiyorum. Normalde benim oğlum annesinin ölümünden sonra tek başına tuvalete bile giremeyen bir çocuktu. O çocuğu otoparkta neden arabadan indirip gaza basıp oğlumu metrelerce sürükledi? Ne yapmaya çalıştığını anlamış değilim" ifadelerini kullandı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Söz konusu olayın ardında savcılık kazayla ilgili soruşturmayı tamamladıktan sonra iddianameyi hazırladı. İddianamede sanık Zerrin A.'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

BEYİN KANAMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

İzmir Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana gelen trafik kazasında yaralanan Kutsal Hazar Eylem Kara'nın, 112 aracılığıyla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ve gelişen beyin kanamasından yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

ARACIN TEKERLEĞİ ÜZERİNDEN GEÇTİ

İddianamede, trafik kazası tespit tutanağına yer verilirken, 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eylem'in Zerrin A.'nın kullandığı araçtan indiği sırada elinin aracın kapısına sıkıştığı ve 16 metre sürüklendiği, aracın sağ arka tekerleğinin küçük çocuğun üzerinden geçtiği kaydedildi.

Zerrin A.'nın Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği'nin indirme, bindirme ve kapıların açılması kurallarını içeren 110'uncu maddesini ihlal ettiğinin belirlendiğine iddianamede vurgulandı. Zerrin A.'nın ifadesinde, özetle ölenin öz yeğeni olduğunu, zaman zaman kendisinin baktığını, çok hiperaktif olduğunu, araçtan indiğini fark edemediğini beyan ettiğine de iddianamede yer verildi.

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