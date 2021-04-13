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  3. Yeğeni kaybolduğu gerekçesiyle sitenin güvenliğini darp etti

Yeğeni kaybolduğu gerekçesiyle sitenin güvenliğini darp etti

Olay, Bursa'da meydana geldi. İddiaya göre, evinde yeğenini göremeyen bir şahıs bu duruma sinirlenerek site güvenliğine şiddet uyguladı.

Yeğeni kaybolduğu gerekçesiyle sitenin güvenliğini darp etti

Bursa'da evlerinde yeğenini göremeyen şahıs site güvenliğini dövdü. Dövme anı ise anbean kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi evlerine geldiğinde kız yeğenini göremeyince sinirlendi. Sinirine hakim olamayan şahıs, yeğenin kaybolduğunu düşünerek site güvenliğinin yanına geldi. Burada yeğenini nasıl tek başına sokağa salarsınız diye tepki gösteren kişi, güvenlikçiye tekme tokat saldırdı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansırken, güvenlik görevlisi, öfkeli adamdan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Yeğeni kaybolduğu gerekçesiyle sitenin güvenliğini darp etti

Yeğeni kaybolduğu gerekçesiyle sitenin güvenliğini darp etti

Yeğeni kaybolduğu gerekçesiyle sitenin güvenliğini darp etti

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