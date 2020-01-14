Yeğenlerini öksüz ve yetim bırakan polis memuru Niğde’de yakalandı

Isparta'da 3 ve 6 yaşlarındaki yeğenlerinin gözleri önünde eniştesi ve ablasını silahla öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı polis memuru, Niğde'de saklandığı pansiyona düzenlenen operasyonla yakalandı.

Geçen Kasım ayında 3 ve 6 yaşlarındaki yeğenlerinin gözleri önünde eniştesi Uzman Çavuş Erkan Öztürk ile eşi Ebru Öztürk'ü evlerinde silahla vurarak öldüren katil zanlısı polis memurunun yakalanması için çalışma başlatıldı. Emniyet güçleri, katil zanlısı polis memuru U.D.'nin yer değiştirerek Niğde ilinde olduğunu ve burada bir pansiyonda sahte kimlikle konakladığı bilgisi üzerine harekete geçti. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, katil zanlısı U.D. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet güçleri U.D. ile birlikte ayrıca, suç aleti silah ile birlikte ele geçirdiği fişeklere de el koydu. Isparta Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınan U.D.'nin, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayın geçmişi

Olay, Isparta'da 17 Kasım 2019 saat 10.00 sıralarında Davraz Mahallesi'nde meydana geldi. Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Erkan Öztürk, nöbetten çıkınca Davraz Mahallesi 142. Cadde'de bulunan Selçuklu Sitesi'ndeki evine gitti. Öztürk'ün hemen ardından eve eşinin erkek kardeşi geldi. Polis olduğu öğrenilen U.D. isimli şahıs, eniştesi Erkan Öztürk ve ablası Ebru Öztürk'ü, 3 ve 6 yaşlarındaki yeğenlerinin gözü önünde tabancayla vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından çiftten Uzman Çavuş Erkan Öztürk'ün cenazesi Malatya'da, eşi Ebru Öztürk'ün ise Osmaniye'de toprağa verildi. Dayılarının öksüz ve yetim bıraktığı Öztürk çiftinin 3 ve 6 yaşlarındaki çocukları ise korumaya alındı.

Kaynak: İHA