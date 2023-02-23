Yegor Matsenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Matsenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yegor Matsenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yegor Matsenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yegor Matsenko 23 Ocak 2002 tarihinde Cherkasy şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yegor Matsenko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Yegor Matsenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yegor Matsenko'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yegor Matsenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yegor Matsenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yegor Matsenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yegor Matsenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ursus U19

1 Temmuz 2019 yılında Legia U19

1 Ağustos 2021 yılında Legia II

17 Şubat 2022 yılında Sl. Wroclaw II

12 Temmuz 2022 yılında Slask Wroclaw

Yegor Matsenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yegor Matsenko şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dynamo Kiew, Ursus Warszawa, Legia Warszawa

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.